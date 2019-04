Drohung gegen Geschäft: Fußgängerzone gesperrt

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach einer Drohung gegen ein Geschäft in der Gelsenkirchener Innenstadt hat die Polizei am Donnerstagvormittag einen Teil der Fußgängerzone abgesperrt. Die Drohung sei gegen ein Bekleidungsgeschäft gerichtet gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Welcher Art die Drohung war, wurde zunächst nicht bekannt. Die Fußgängerzone und die Geschäfte sollten geräumt werden. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Von dpa