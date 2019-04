Entwarnung nach Bombendrohung in Gelsenkirchener Innenstadt

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach einer Bombendrohung gegen ein Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt von Gelsenkirchen hat die Polizei die Sperrungen wieder aufgehoben. «Der Polizei-Einsatz an der Bahnhofstraße ist beendet», teilte die Polizei über Twitter mit. Laut einem Polizeisprecher wurde «nichts gefunden». Die Polizei will nun ermitteln, wer Urheber der Drohung war.