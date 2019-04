NRW-FDP will grüner werden: Klimaschutz im Fokus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische FDP will sich einen grünen Anstrich geben und sich als Klimaschutzpartei profilieren. Der Landesparteitag will dazu am Samstag in Duisburg einen Leitantrag verabschieden. Eine Verbotspartei wolle die FDP aber nicht werden, sagte Generalsekretär Johannes Vogel am Donnerstag in Düsseldorf. «Wir wollen erfinden statt verhindern.» Die FDP wolle ein «Klima der Innovation» schaffen und nicht eine «Atmosphäre der Angst und Panik». So will die FDP weder den wachsenden Flugverkehr beschränken noch ein Tempolimit auf Autobahnen einführen.

Von dpa