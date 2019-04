120 000 Euro von Gemeindekonto veruntreut? Pfarrer angeklagt

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein früherer leitender Pfarrer, der 120 000 Euro von einem Gemeindekonto veruntreut haben soll, könnte bald vor Gericht stehen. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach hat Anklage gegen den früheren Pfarrer aus Hückelhoven (Kreis Heinsberg) erhoben. Ihm wird Untreue in 22 Fällen vorgeworfen. Der Mann soll das Geld von Januar 2017 bis Februar 2018 vom Konto der «Gemeinschaft der Gemeinden» an verschiedene Empfänger ausgezahlt haben, wie ein Sprecher des Landgerichts Mönchengladbach am Donnerstag mitteilte.

Von dpa