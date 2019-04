Scholz: Sofortprogramm kann Kohle-Regionen voranbringen

Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht in den vereinbarten ersten Strukturhilfen für die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen eine Chance, zukunftsfähige Jobs zu schaffen. «Wir kommen voran mit dem Strukturwandel», sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin. Scholz hatte sich mit den Ländern auf ein Sofortprogramm in Höhe von 260 Millionen Euro geeinigt, das bis 2021 laufen soll.

Von dpa