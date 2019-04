Reul: Manipulation nach Häftlingstod zunächst Verdacht

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat einen Medienbericht über angebliche nachträgliche Datenmanipulation im Fall des Todes eines unschuldig inhaftierten Syrers als Verdacht bezeichnet. «Was in den Medien geäußert wird, ist zunächst nur ein Verdacht», sagte Reul am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags. Er habe dazu keine Unterlagen. Man müsse zunächst abwarten, was die zuständige Staatsanwaltschaft Kleve sage.

Von dpa