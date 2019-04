Dortmund (dpa) - Das Konzerthaus Dortmund holt Shooting-Star Mirga Gražinytė-Tyla als Exklusivkünstlerin zur nächsten Saison ans Dirigentenpult. Von der Saison 2019/20 an soll die im litauischen Vilnius geborene Musikerin einige Jahre lang regelmäßig in der Ruhrgebietsstadt auftreten, wie das Konzerthaus am Donnerstag ankündigte.

Von dpa