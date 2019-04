Überfall auf Tierklinik: Verdächtige in Haft

Duisburg (dpa/lnw) - Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Duisburger Tierklinik im März sitzen mittlerweile vier Tatverdächtige in Haft. Einen von ihnen nahm die Polizei am Mittwochmorgen fest, nachdem sie insgesamt acht Wohnungen in Duisburg durchsucht hatte. Dabei fanden die Beamten unter anderem Schlagstöcke und Sturmhauben. Die drei übrigen Verdächtigen im Alter von 17, 18 und 21 Jahren wurden bereits in der vergangenen Woche verhaftet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.

Von dpa