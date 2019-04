Brexit-Gefahr: Kunstwerk schnell nach Münster geholt

Münster (dpa/lnw) - Der drohende Brexit als Kunstbeschleuniger: Wegen des möglichen Ausscheidens der Briten aus der Europäischen Union hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ein tonnenschweres Kunstwerk frühzeitig nach Münster bringen lassen. Nach Angaben des Verbandes steht die elf Tonnen schwere Skulptur «More Shadow Stack» des irischen Künstlers Sean Scully seit Donnerstag vor dem Eingang des LWL-Museums für Kunst und Kultur am Domplatz in Münster. Die Ausstellung «Sean Scully. Vita Duplex» ist vom 5. Mai bis 8. September in Münster zu sehen.

