Nach Oberleitungsschaden: Bahn-Strecke wieder frei

Am Freitagmorgen war kurz vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof im Berufsverkehr eine Oberleitung gerissen und auf einen ICE gefallen. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Die Strecke musste gesperrt werden. Tausende Fahrgäste waren von Zugausfällen und Verspätungen betroffen. Den Regional- und Fernverkehr leitete die Bahn um. Die Feuerwehr evakuierte den Zug, der mit rund 160 Passagieren besetzt war. Sie mussten über eine Brücke in einen daneben rangierten Zug steigen. Verletzt wurde niemand. Der kaputte ICE wurde am Nachmittag abgeschleppt und die Oberleitung repariert.