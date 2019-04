Eberl zu Gladbach-Trainersuche: Gibt «mündliche Einigung»

Für den am Saisonende scheidenden Chefcoach Dieter Hecking beginnt mit der Partie am Sonntag gegen Werder Bremen (18.00 Uhr) die sieben Spiele umfassende Abschiedstour. Die Mannschaft will mit dem Coach die Trendwende schaffen. «Wir haben uns gemeinsam mit dem Trainer darauf eingeschworen, dass wir die ausstehenden sieben Bundesligaspiele mit voller Power angehen», sagte Torhüter Yann Sommer.