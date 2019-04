493 500 Menschen arbeiteten demnach im ambulanten Bereich, davon fast die Hälfte in Arztpraxen. In stationären oder teilstationären Einrichtungen wurden 441 100 Beschäftigte gezählt, mit 263 200 mehr als die Hälfte in Krankenhäusern. 161 300 Menschen haben Stellen in der stationären oder teilstationären Pflege. Die wenigsten Beschäftigten arbeiten im Gesundheitsschutz und bei den Rettungsdiensten.

Erfasst wurden alle Arbeitsverhältnisse, auch die, bei denen Menschen mehrere Jobs in verschiedenen Einrichtungen haben, hieß es. Die Zahlen ermittelte die Arbeitsgruppe «Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder».

Bundesweit hatte das Gesundheitswesen 5,6 Millionen Beschäftigte. Der durchschnittliche Zuwachs im Jahr 2017 betrug bei den Bundesländern 1,7 Prozent.