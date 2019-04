Essen (dpa/lnw) - Die Beratungsstelle Sekten-Info NRW hat vor unseriösen Coaching-Angeboten gewarnt. «Viele sind nicht wissenschaftlich fundiert», sagte Geschäftsführerin Sabine Riede am Freitag in Essen. Von den insgesamt 930 Anfragen und Beratungsfällen im Jahr 2018 sei es in 39 Fällen um Coaching-Angebote gegangen.

Von dpa