Windeck (dpa/lnw) - Zwei Tage nach einem Wohnhausbrand mit zwei Toten in Windeck (Rhein-Sieg-Kreis) haben Brandexperten als Ursache einen technischen Defekt ausgemacht. Demnach war das Feuer im Anbau des Hauses ausgebrochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Unglück am Mittwoch starb ein Rentner-Ehepaar.

Von dpa