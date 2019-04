Kruse-Gerücht um Gladbach-Rückkehr: Bremen reagiert gelassen

Bremen (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat gelassen auf neue Gerüchte beim Dauerthema Max Kruse reagiert. Der «Express» berichtete am Freitag, dass Borussia Mönchengladbach, Gegner am Sonntag im Borussia-Park, den im Sommer ablösefreien Torjäger wieder zurückholen möchte. «Wir wissen, dass Max in Mönchengladbach immer noch einen guten Ruf hat und eine gute Zeit hatte, aber ich bin nach wie vor entspannt», sagte Sportchef Frank Baumann am Freitag und erklärte: «Max kann sich sehr, sehr gut vorstellen hierzubleiben.»

Von dpa