Zwei Schwerverletzte bei Autounfall auf A3 bei Dinslaken

Dinslaken (dpa/lnw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A3 bei Dinslaken sind am Freitag zwei Männer schwer verletzt worden, einer von ihnen, ein 51-Jähriger, lebensgefährlich. An dem Unfall nach einem missglückten Überholmanöver an der Ausfahrt Dinslaken-Süd waren drei Autos beteiligt. 23 Feuerwehrleute und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die Fahrtrichtung Arnheim gesperrt. Erst nach dreieinhalb Stunden konnte sie wieder geöffnet werden, wie die Polizei Düsseldorf berichtete.

Von dpa