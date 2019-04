Sexualdelikte im Pflegeheim: Polizei sucht Verdächtigen

Der Unbekannte habe sich Ende März zu drei Zimmern der Pflege-Einrichtung Zugang verschafft, berichtete die Polizei. Als vermeintlicher Pfleger habe er Bewohnern angeboten, ihnen beim Duschen zu helfen.

Im ersten Zimmer konnte eine Bewohnerin den Mann energisch abwehren. In einem zweiten Zimmer ging die Bewohnerin mit dem Mann ins Badezimmer und entkleidete sich zum Duschen, weil sie ihn für einen Pfleger hielt. Er verschloss das Zimmer, half der Frau beim Duschen und fing dann an, sie zu massieren. Als sie protestierte, flüchtete er. In einem dritten Zimmer habe er erneut die Tür abgeschlossen, so die Polizei. Eine Pflegerin wurde wegen der abgeschlossenen Tür stutzig und öffnete das Zimmer mit ihrem eigenen Schlüssel. Der Unbekannten habe sie zur Seite gestoßen und sei entkommen, berichtete die Polizei.

Heimaufsicht und Polizei informierten alle Einrichtungen im Umkreis über die Übergriffe. Ebenfalls am Freitag fiel dem Personal in einem anderen Pflegeheim in Schwerte ein unbekannter dunkelhäutiger Mann auf, der sich in einem unbewohnten Zimmer aufhielt. Ob es sich um den Verdächtigen handele, sei unklar.