Kohleausstieg: Mehr als ein Drittel der Fördergelder für NRW

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw) - Unter den vom Braunkohleausstieg betroffenen Bundesländern soll Nordrhein-Westfalen einem Bericht zufolge mehr als ein Drittel der Gesamtfördermittel bekommen. Insgesamt sei bis zum Jahr 2038 eine Fördersumme von 40 Milliarden Euro geplant. 14 Milliarden davon sollen den Ländern als direkte Finanzhilfen zufließen, der Rest in Form von «weiteren Maßnahmen zugunsten der Braunkohleregionen», wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Freitag unter Berufung auf ein Eckpunktepapier berichtete. Der Bericht wurde der Deutschen Presse-Agentur in Regierungskreisen bestätigt.

Von dpa