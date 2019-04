Boxchampion Charr wechselt Vornamen: Mahmoud statt Manuel

Hamburg (dpa/lnw) - Der Kölner Boxweltmeister Manuel Charr will künftig wieder seinen Geburtsnamen tragen. «Ich heiße Mahmoud Charr seit meiner Geburt und ich will ab sofort und in aller Zukunft mit meinem richtigen Namen in den Ring gerufen werden. Mir ist klar geworden, dass der Name Manuel nicht meine Identität widerspiegelt», teilte der WBA-Champion im Schwergewicht am Freitag mit.

Von dpa