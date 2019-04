Grimme-Preise verliehen: Arte ausgezeichnet

Marl (dpa) - Die renommierten Grimme-Preise sind am Freitagabend im westfälischen Marl verliehen worden - die «Besondere Ehrung» geht an den deutsch-französischen Kultursender Arte. Bei einer Gala im Stadttheater wurden alles in allem 16 Produktionen und herausragende Leistungen im Fernsehen ausgezeichnet. Zu den Gewinnern des Abends zählten Moderator Jan Böhmermann (38), Schauspielerin Maren Kroymann (69), «Weltspiegel»-Moderatorin Isabel Schayani (52) und Comedian Luke Mockridge (30).

Von dpa