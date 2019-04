NRW-FDP stellt Klimaschutz bei Parteitag in den Mittelpunkt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Auf ihrem Landesparteitag am Wochenende will sich die nordrhein-westfälische FDP als Klimaschutzpartei präsentieren. Die 400 Delegierten sollen am heutigen Samstag in Duisburg einen Leitantrag mit dem Titel «Schaffen wir ein gutes Klima.» verabschieden. Beim Klimaschutz gehe es nicht mehr um das ob, sondern das wie, erklärte Generalsekretär Johannes Vogel.

Von dpa