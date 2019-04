Tödlicher Unfall auf A31: Vollsperrung für mehrere Stunden

Ahaus (dpa/lnw) - Nach einem tödlichen Unfall ist die Autobahn 31 bei Ahaus in Richtung Oberhausen gesperrt. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin war am frühen Samstagmorgen nach einem Spurwechsel mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Sie selbst und vier weitere Insassen wurden durch den Aufprall im Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die 20-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ihre Mitfahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Menschen aus den anderen Fahrzeugen wurden leicht verletzt.

Von dpa