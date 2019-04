Auto überschlägt sich: Fünf junge Menschen verletzt

Rosendahl (dpa/lnw) - Bei einem Unfall in Rosendahl (Kreis Coesfeld) sind fünf junge Menschen verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Vermutlich weil der Fahrer zu schnell unterwegs war und Alkohol getrunken hatte, verlor er in einer Kurve die Kontrolle über das Auto, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Wagen fuhr in einem Straßengraben, überschlug sich und prallte gegen einen Telefonmast.

Von dpa