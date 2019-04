Saison-Aus für Herthas Maier mit Knieverletzung

Berlin (dpa) - Für Arne Maier von Hertha BSC ist die Saison vorzeitig verletzungsbedingt beendet. Der 20 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler zog sich am Freitag im Training eine Blessur des Innenbandes im linken Kniegelenk zu, wie der Berliner Fußball-Bundesligist vor der Partie gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mitteilte. Für Hertha wird er diese Spielzeit nicht mehr auflaufen. Damit steht der deutsche Junioren-Nationalspieler auch vor dem Aus für die U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino im Juni.

Von dpa