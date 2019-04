54-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Wipperfürth (dpa/lnw) - Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer ist in Wipperfürth (Oberbergischer Kreis) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Auf einer Landstraße habe er am Samstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei mit. In einer Linkskurve kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Telefonmasten. Der 54-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Von dpa