Wegen Schädling: Buchsbaum-Mangel zu Palmsonntag

Mettmann (dpa/lnw) - Ein gefräßiger Schädling verändert einen Brauch: In vielen katholischen Kirchengemeinden fehlen Buchsbaumzweige für Palmsonntag. Die Pfarrei St. Lambertus in Mettmann verzichtet wegen der Schäden, die der Buchsbaumzünsler hinterlassen hat, in diesem Jahr erstmals auf die immergrünen Zweige. «Wir werden in keiner unserer Kirchen für die Gemeindemitglieder Zweige bereitstellen», erklärte die Gemeinde in einem Info-Blatt. Ein Sprecher des Erzbistums Köln ergänzte, das Problem sei in vielen Gemeinden bekannt. Es gebe wegen des Schädlings kaum noch intakte Buchsbäume.

Von dpa