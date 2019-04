Tödliche Messerattacke im Bordell: Haftbefehl gegen Mann

Moers (dpa/lnw) - Im Fall der tödlichen Messerattacke in einem Bordell in Moers ist Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen worden. Der 46-Jährige soll am Samstag bei einem Beziehungsstreit mit einem Messer auf zwei dort arbeitende Prostituierte eingestochen haben. Eine 38-Jährige starb wenig später an ihren Verletzungen. Ermittelt wird unter anderem wegen Totschlags.

Von dpa