BVB denkt über Verpflichtung von Filipe Luís nach

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat Filipe Luís von Atlético Madrid ins Visier genommen. «Wenn du hörst, dass ein solcher Spieler ablösefrei auf den Markt kommt, dann denkst du ja zumindest mal darüber nach. In diesem Status sind wir wahrscheinlich gerade», sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Sonntag beim TV-Sender Sky. Eine Entscheidung über einen Transfer des 33 Jahre alten Profis sei aber noch nicht gefallen: «Das ist längst nicht so heiß, wie es in den Medien gestanden hat.»

Von dpa