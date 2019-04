Junger Cross-Fahrer stürzt bei Sprung: schwer verletzt

Paderborn (dpa/lnw) - Beim Sprung über eine selbstgebaute Rampe ist ein junger Radfahrer in Paderborn gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Zehnjährige war nach Zeugenangaben mit drei Kindern einen Abhang hinunter gefahren und versuchte dabei, über die Rampe zu springen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach dem weiten Sprung missglückte die Landung und der Junge stürzte. Er wurde nach dem Unfall am Samstag mit verletzter Schulter ins Krankenhaus gebracht.

Von dpa