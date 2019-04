Marienfeld (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen können im WM-Testspiel gegen Japan am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) in Paderborn wieder auf Lea Schüller und Svenja Huth bauen. Die beiden Nationalspielerinnen hatten beim 1:0-Sieg in Schweden am Samstag wegen eines grippalen Infekts gefehlt.

Von dpa