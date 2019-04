Fall Amad A.: Justizminister geht nicht von Manipulation aus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Fall des unschuldig inhaftierten und nach einem Gefängnisbrand gestorbenen Syrers Amad A. kann sich Nordrhein-Westfalens Justizminister Peter Biesenbach (CDU) keine Datenmanipulation vorstellen. «Das wäre so ungeheuerlich, dass ich das nach wie vor nicht annehme», sagte Biesenbach am Montag im Rechtsausschuss. Das WDR-Magazin Monitor hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass eine gezielte Manipulation nicht auszuschließen sei.

Von dpa