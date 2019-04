Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Ursache für den Oberleitungsschaden in Düsseldorf, der am vergangenen Freitag zu erheblichen Ausfällen im Bahnverkehr geführt hatte, ist noch ungeklärt. Der Stromabnehmer des ICE, der die Leitung herunterriss, werde nun von Fachleuten untersucht, sagte ein Bahnsprecher am Montag in Düsseldorf auf Anfrage.

Von dpa