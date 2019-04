Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Markierungsarbeiten für die Umweltspuren in Düsseldorf beginnen am Donnerstag. In Kraft treten sollen die neuen Spuren am Montag kommender Woche auf der Merowingerstraße und einen Tag später auf der Prinz-Georg-Straße. Das teilte die Stadt am Montag mit.

Von dpa