Düsseldorf ohne Gießelmann gegen den FC Bayern

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf muss das Duell am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) mit dem FC Bayern München ohne Niko Gießelmann bestreiten. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, hat sich der 27 Jahre alte Linksverteidiger beim Auswärtssieg der Fortuna am vergangenen Wochenende in Berlin einen Faserriss in der Wade zugezogen. Nähere Angaben über die Ausfallzeit von Gießelmann machte der Verein nicht.

Von dpa