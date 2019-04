Geldern (dpa/lnw) - Ein 82-Jähriger ist bei einem Frontalzusammenstoß in Geldern ums Leben gekommen. Er war mit seiner Ehefrau am Montag im Auto auf der Bundesstraße 9 unterwegs, als eine 40-Jährige in der Gegenrichtung mit ihrem Pkw von ihrer Fahrbahn abkam, wie die Polizei berichtete. Das Auto der Frau kollidierte mit dem Wagen des Ehepaares.

Von dpa