ADFC stellt Fahrradklima-Test 2018 im Landtag vor

Düsseldorf (dpa/lnw) - Welche Stadt ist die fahrradfreundlichste in Nordrhein-Westfalen und wo fühlen sich Radler am sichersten? Heute stellt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) den Fahrradklima-Tests 2018 im Düsseldorfer Landtag vor, wie der ADFC mitteilte. In NRW haben über 41 000 Menschen an der Online-Befragung teilgenommen. Das sind 40 Prozent mehr als beim Test vor zwei Jahren.

Von dpa