Innere Sicherheit wird mit Kleve und Lügde zum Problemfall

In dem Satz schwingen realistische Vorsicht und resignativer Seufzer gleichermaßen mit. „Ich schließe da gar nichts aus.“ So beantwortet NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) in diesen Wochen auf die skeptischen Nachfragen von Abgeordneten oder Journalisten, ob in den skandalbehafteten Fällen von Kleve, Lügde und jetzt Bad Oeynhausen mit neuen Pannen und Enthüllungen zu rechnen sei. Die drei Ortsnamen stehen für die aktuellen Krisenherde der nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden, mit denen Reul und ebenso Justizminister Peter Biesenbach (CDU) seit Wochen kämpfen. Es geht um nicht weniger als die Vertrauensfrage in funktionierende Institutionen von Polizei- und Justiz.

Polizeidaten manipuliert?

Am Montag beschäftigen alle drei Fälle den Rechtsausschuss des Landtags. Vorneweg geht es um den Fall des monatelang unschuldig in Kleve inhaftierten Syrers Amad A., der später an den Folgen eines Zellenbrandes starb. Es geht um die vom ARD-Magazin „Monitor“ präsentierte Version, dass der Syrer Opfer einer vorsätzlichen Manipulation von Polizeidaten – und nicht gar nicht einer tragischen Verwechslung – geworden sei. Das mit Fakten zu entkräften oder zu erhärten, sei in so kurzer Zeit nicht möglich, sagt Biesenbach und betont an die Opposition gerichtet, „dass wir über diesen Vorwurf genauso sprachlos sind wie sie“

Dass Amad A. in der Obhut des Staates ums Leben kam, obwohl er nie hätte in Haft sitzen dürfen, hat den Justizminister massiv belastet. Bisher steht vor allem er im Fokus eines Untersuchungsausschusses zu diesem Fall. Doch falls der „Monitor“-Bericht zutreffen sollte, rückt Reul ins Visier der Opposition.

Immer neue schlechte Nachrichten

Der oft volksnah wirkende Innenminister hat seit Bekanntwerden des massenhaften Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde die undankbare Aufgabe, immer neue schlechte Nachrichten über Ermittlungspannen zu überbringen. Zuletzt ist es ein weiterer Missbrauchsfall in Bad Oeynhausen, bei dem die Polizei 13 Monate verstreichen ließ, bis sie einen Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts der Kinderpornografie vollstreckte.

„Ein klarer Fehler“, sagt Reul und ergänzt, Polizei und Staatsanwaltschaft hätten abgestimmt gehandelt. Justizminister Reul bleiben am Montag kritische Fragen dazu im Rechtsausschuss erspart. Dort geht es um einen Detmolder Richter, der in einem Brief die massiv in der Kritik stehende Kreispolizei Lippe ermutigt hatte, sei seien „die Guten“. Jetzt würden dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen gegen den Richter geprüft, sagt Biesenbach. Jedem Verfahrensbeteiligten stehe es frei, einen Befangenheitsantrag gegen den Richter zu stellen, falls er mit dem Fall Lügde zu tun habe. Einfach ablösen könne er ihn nicht.

An diesem Montag befassen sich die Angeordneten eher kurz mit den akuten Problemzonen der Sicherheitspolitik. Es ist fast wie eine Atempause. Denn beide Minister erleben zum Ende ihres zweiten Amtsjahres einen Stresspegel, dem ihre Amtsvorgänger eher zum Ende ausgesetzt waren.

Opposition sieht Entlastungsmanöver

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Kutschaty sieht darum schon das Wahlversprechen von CDU und FDP widerlegt: „Die Sicherheit ist nicht in besseren Händen“, sagt er am Montag vor Journalisten. Weder Reul noch Biesenbach seien „ihrer Belastung fachlich gewachsen“. Gerade im Missbrauchsfall von Lügde stehe jetzt die Frage nach Ausstattung und Struktur der Polizei im Raum. „Da sehe ich den Innenminister an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit“, stichelt Kutschaty.

Biesenbach hat nach Kleve eine Expertenkommission für die Justiz berufen, Reul eine Stabsstelle zu Kindesmissbrauch geschaffen. Kutschaty wertet das als Entlastungsmanöver. Er wirbt bei CDU, FDP und Grünen für eine Sonderkommission des Landtags, die abseits des politischen Schlagabtauschs Handlungsempfehlungen für den Kampf gegen Kindesmissbrauch erarbeitet.