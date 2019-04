Zollfahnder: 2018 mehr Drogendelikte, gewaltbereite Täter

Essen/Hannover (dpa/lnw) - Tonnenweise sichergestellte Drogen vor allem an der deutsch-niederländischen Grenze und mehrere Tausend Verdächtige: Das Zollfahndungsamt Essen hat im vergangenen Jahr in 3422 Fällen wegen mittlerer, schwerer und organisierter Zollkriminalität ermittelt, wie das für Nordrhein-Westfalen und Teile Niedersachsens zuständige Amt am Dienstag mitteilte. Die Verfahren richteten sich gegen fast 4000 Verdächtige - je etwa zur Hälfte deutsche und ausländische Beschuldigte. Auf Basis der Essener Zollfahnder-Ermittlungen hätten Gerichte 2018 Freiheitsstrafen von zusammen 655 Jahren und Geldstrafen von insgesamt 521 000 Euro ausgesprochen.

Von dpa