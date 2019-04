Internationale Ermittlergruppe fasst Internetbetrüger

Detmold/Bukarest (dpa/lnw) - Eine internationale Ermittlergruppe mit Unterstützung der Detmolder Staatsanwaltschaft hat in Rumänien einen Ring von Internetbetrügern zerschlagen. Am Dienstagmorgen gegen 6.00 Uhr wurden bei Hausdurchsuchungen in Bukarest und anderen rumänischen Städten zwölf Tatverdächtige vorläufig festgenommen und Beweismittel wie Computer und Telefone beschlagnahmt. Gegen einen Tatverdächtigen lag bereits ein Haftbefehl wegen einer Gefängnisstrafe vor. Dies berichteten die Staatsanwaltschaft Detmold und die für organisiertes Verbrechen zuständige Sondereinheit der rumänischen Staatsanwaltschaft, DIICOT. Die Detmolder Behörde war beteiligt, weil mindestens ein Geschädigter aus Ostwestfalen-Lippe kam.

Von dpa