Atalan kehrt zu SF Lotte zurück: Aus für Drube und Hozjak

Atalan hatte den Club in der Zeit zwischen 2015 bis 2017 zum Aufstieg in die 3. Liga und zu beachtlichen Erfolgen im DFB-Pokal , unter anderem gegen die Bundesligisten Werder Bremen und Bayer Leverkusen, geführt. Im Juli 2017 war er zum Zweitligisten VfL Bochum gewechselt, aber beim Revierclub bereits am 9. Oktober 2017 freigestellt worden.

«Es ist Zeit, etwas zurückzugeben, wenn der Verein, der mir alles ermöglicht hat, in einer schwierigen Situation steckt. Aus alter Verbundenheit stehe ich den Sportfreunden gerne zur Verfügung», kommentierte der 39-Jährige seine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Co-Trainer ist damals wie heute Joseph Laumann.