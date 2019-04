Bergbaukonzern RAG sucht Käufer für alte Halden

Essen (dpa/lnw) - Käufer für Bergbauhalden gesucht: Der Kohlekonzern RAG will in den kommenden Jahren seine noch 23 Halden im Ruhrgebiet verkaufen. Die ersten von ihnen sollen noch in diesem Jahr den Eigentümer wechseln, wie die RAG Montan Immobilien GmbH am Dienstag bei ihrer Bilanzpressekonferenz berichtete. Die RAG-Immobilientochter verfügt über insgesamt 8750 Hektar Flächen, von denen sie in diesem Jahr mehr als 2100 Hektar veräußern will. Ein großer Teil der 2019 zum Verkauf stehenden Flächen sind Wälder.

Von dpa