Timo Boll vor Tischtennis-WM skeptisch

Düsseldorf (dpa/lnw) - Tischtennis-Star Timo Boll geht nach einigen sportlichen Rückschlägen in den vergangenen Wochen eher skeptisch in die Weltmeisterschaften Ende April in Budapest. «Sicherlich bin ich nicht in meiner Topverfassung», sagte der 38 Jahre alte Europameister am Dienstag bei einer Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft in Düsseldorf. «Es gab zuletzt das eine oder andere Spiel, das ein bisschen am Selbstvertrauen gekratzt hat.»

Von dpa