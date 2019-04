Streit um einen Euro trägt 81-Jährigem Bewährungsstrafe ein

Bonn (dpa/lnw) - Ein aus dem Ruder gelaufener Streit um einen Euro Parkgebühr hat einem 81-Jährigen in Bonn eine Strafe von einem halben Jahr Gefängnis auf Bewährung eingebracht. Das Bonner Amtsgericht verurteilte ihn wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung. Wie ein Gerichtssprecher am Dienstag bestätigte, muss der Rentner außerdem seinen Führerschein abgeben und darf neun Monate lang kein Auto fahren. Als Bewährungsauflage muss er zudem 600 Euro an den Verein «Herz ohne Grenzen» zahlen.

Von dpa