Weniger Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Hartz-IV-Empfängern in Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr seltener die Leistungen gekürzt worden. Die Zahl der Sanktionen sank 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 11 652 auf 211 179, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. In rund 80 Prozent der Fälle wurden die Sanktionen demnach wegen nicht eingehaltener Termine im Jobcenter ohne wichtigen Grund erhoben. Die Hartz-IV-Regelleistungen werden dann um zehn Prozent gekürzt.

Von dpa