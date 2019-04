Inka Grings: «Ochsen hat man immer dabei»

Straelen (dpa/lnw) - Die frühere Fußball-Nationalspielerin Inka Grings kann bei spöttischen Kommentaren am Spielfeldrand gut weghören. «Den einen oder anderen Ochsen hat man immer dabei», sagte die Trainerin des Männer-Regionalligisten SV Straelen der «Sport Bild» (Mittwoch), die sie auf entsprechende Sprüche am Spielfeldrand bei ihrem Debüt gegen den SV Verl (0:2) ansprach: «Aber ich bin bei so was sehr im Tunnel.»

Von dpa