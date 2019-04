Der Tote sei inzwischen identifiziert. Das Alter des Mannes aus Remscheid wollten die Ermittler aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht nennen. Es handele sich nicht um einen Obdachlosen.

Der Mann habe den Park ausgewählt und vermutlich Brandbeschleuniger verwendet, um sich selbst zu verbrennen. Die Obduktion habe ergeben, das er tatsächlich den Flammen zum Opfer gefallen sei. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht.

Die Feuerwehr war am Dienstag zu einem Brand in den Park gerufen worden. Die stark verbrannte Leiche entdeckten die Einsatzkräfte erst, als sie die Flammen beinahe gelöscht hatten.

Es handele sich nicht um den suizidgefährdeten Vermissten, der am Vorabend in Remscheid mit Hubschraubereinsatz intensiv gesucht worden war, hieß es am Mittwoch.