Missbrauchsfall Lügde: Tatort-Stellplatz wird geräumt

Lügde (dpa/lnw) - Im Missbrauchsfall Lügde lässt der Besitzer des Campingplatzes die Parzelle des Hauptbeschuldigten räumen. Arbeiter leerten am Mittwoch zuerst den verwinkelten Holzbau des 56-jährigen Dauercampers und warfen das Material in einen Container, wie ein dpa-Reporter berichtete. Eine erste Ladung wurde am Morgen abtransportiert. Nach Informationen der Polizei in Bielefeld von Mittwoch wurde der Tatort in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Detmold bereits am 27. März freigegeben.

Von dpa