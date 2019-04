NRW-Medienwächter nennt Zuckerberg-Vorstoß «Nebelbombe»

Düsseldorf (dpa) - NRW-Medienwächter Tobias Schmid hat den Vorstoß von Facebook-Chef Mark Zuckerberg für eine global abgestimmte Regulierung im Internet als «Nebelbombe» kritisiert. «Es mag sein, dass die Einhaltung mehrerer Rechtsordnungen für Unternehmen mühsamer ist. Aber das bleibt das Problem dessen, der die Gefahr setzt, also des Unternehmens», schreibt Schmid in einem am Mittwoch in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» veröffentlichten Gastbeitrag. Schmid ist Direktor der Landesanstalt für Medien NRW und Europabeauftragter der Medienanstalten.

Von dpa