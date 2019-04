Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Landtag entscheidet am Donnerstag (15.30 Uhr) über die umstrittene Änderung des Kommunalwahlrechts. Die Landesregierung will den Stich-Entscheid bei Kommunalwahlen abschaffen und den Zuschnitt der Wahlkreise ändern.

Derzeit kommt es bei Kommunalwahlen in NRW zu einer Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten, wenn zuvor kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Aus Sicht von CDU und FDP hat sich die Hoffnung aber nicht erfüllt, dass Stichwahlen die Beteiligung und damit die Legitimation der Bürgermeister und Landräte erhöhen. Stattdessen sei die Beteiligung zurückgegangen.

SPD und Grüne machen eine gegenteilige Rechnung auf. Sie sehen in der Gesetzesänderung einen machtpolitisch motivierten Verstoß gegen demokratische Prinzipien. Die SPD hatte bereits im Vorfeld angekündigt, eine entsprechende Gesetzesänderung vom Landesverfassungsgericht prüfen zu lassen.

Zuvor erörtert der Landtag in einer Aktuellen Stunde (10 Uhr) auf Antrag der Regierungsfraktionen, ob die Bundeswehr in die Schulen gehört. CDU und FDP vertreten die Auffassung, die Bundeswehr dürfe als «Parlamentsarmee» nicht aus dem schulischen Diskurs ausgeschlossen werden. Bei ihren Besuchen in Schulen vermittelten Soldaten Informationen, heißt es in einem gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen. Rekrutenwerbung dürften die eigens geschulten Jungoffiziere nicht betreiben.

Das Thema hatte kürzlich auch bundespolitisch für Wirbel gesorgt: Nachdem die Berliner SPD auf einem Parteitag ein Werbeverbot für die Bundeswehr an Schulen beschlossen hatte, war Parteichefin Andrea Nahles auf Distanz zu dem Landesverband gegangen und hatte erklärt, Soldaten seien an Schulen willkommen, weil die Bundeswehr im demokratischen Gemeinwesen verankert sein müsse.