Vier Rückkehrer bei Fortuna Düsseldorf vor Bayern-Spiel

Düsseldorf (dpa) - Vier Tage vor dem Bundesligaspiel gegen Tabellenführer FC Bayern München (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky) sind bei Fortuna Düsseldorf vier zuletzt fehlende Spieler zurückgekehrt. Am Mittwoch trainierten die zuvor verletzten Profis Kaan Ayhan, Markus Suttner und Alfredo Morales wieder mit der Mannschaft. Zudem stieß auch Stürmer Dawid Kownacki, der wegen der Geburt seiner Tochter Lena in Polen weilte, wieder zum Team. Sie alle hatten beim 2:1-Sieg am Samstag bei Hertha BSC gefehlt. Verletzt hatte sich dort Linksverteidiger Niko Gießelmann, der wegen eines Faserrisses in der Wade ausfällt.

Von dpa